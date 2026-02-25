Lazio, Tarantino: "Non si può staccare la spina, ma contro il Cagliari..."

Il giornalista Marco Tarantino è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento della squadra di Sarri dopo la partita tra Lazio e Cagliari, concentrandosi anche sulla Coppa Italia.

LA LAZIO - "La Lazio credo abbia staccato la spina in campionato e rimetterla in vista della Coppa Italia è difficile. Non si può vedere una squadre giocare così. Il Cagliari è in fase calante e non ricordo palle gol. Se si vuole passare in semifinale di Coppa Italia non si può giocare così. La Lazio sta andano male e il Bologna sta andando malissimo. La Fiorentina è incommentabile. Sono queste le squadre che stanno deludendo. La Lazio è entrata in un trip dal quale non riesce ad uscire. In Coppa Italia ho visto una squadra affamata, in campionato no. Vincere la Coppa Italia sarà difficile, in finale ci sarebbero Inter e Como e già battere l'Atalanta sarà una sorpresa".

IL FUTURO DI SARRI - "Ho paura che Sarri abbia perso voglia di allenare in un contesto del genere. Lui è tornato con altre prospettive, oggi vive uno stadio deserto. Non gli conviene restare alla Lazio se non ci saranno movimenti importanti in entrata. Il rischio è che la squadra senza ingressi importanti resti nel limbo attuale e a lui non conviene vedere così la sua creatura. Secondo me andrebbe via anche senza un'altra offerta. Temo che andrà via rinunciando a qualcosa, anche perché il suo mercato è calato".