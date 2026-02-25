SANREMO 2026 | Tommaso Paradiso spiega: "Ho fatto un disastro..."
25.02.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Inizia con un piccolo problema il Festival di Sanremo 2026 per Tommaso Paradiso. Il cantante, in gara con il brano 'I Romantici', si è presentato con una fasciatura alla mano sinistra. Il motivo è legato a... <<< TOMMASO PARADISO SANREMO >>>
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.