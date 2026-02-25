Lazio, sei in una zona grigia: la Coppa Italia come unica possibilità di rialzarsi

25.02.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, sei in una zona grigia: la Coppa Italia come unica possibilità di rialzarsi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A pesare sul pessimo campionato della Lazio non sono soltanto i punti, ma anche il decimo posto. Questa posizione totalmente anonima fotografa un distacco dalle zone alte che si è allargato progressivamente e che rischia di diventare strutturale. La squadra ha alternato prove convincenti a blackout improvvisi, vittorie di personalità a cadute inattese. Sarri ha spesso parlato di percorso, di costruzione, di crescita graduale e di basi da gettare per il futuro, ma il mercato inizialmente bloccato e le successive mosse di gennaio hanno reso questo cammino pieno di ostacoli.

Il richiamo al 2009/10 vale come monito. Quella stagione, iniziata comunque con una clamorosa vittoria in Supercoppa italiana contro l’Inter, prese poi una piega pericolosa e venne raddrizzata soltanto nel finale. Oggi non si parla di retrocessione, ma il rischio concreto è quello di scivolare in una zona grigia, lontana dalle coppe e dalle ambizioni di crescita.

Restano dodici giornate per provare a cambiare la narrazione: la distanza dall’Europa in campionato appare difficile da colmare (almeno per ora resta la speranza della Coppa Italia), ma serve comunque un cambio di passo netto e immediato perché la Lazio non è abituata a guardare la classifica da metà graduatoria. 

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.