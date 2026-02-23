Lazio, il titolo in borsa vola ancora: il prezzo continua a salire
Dopo l'impennata di venerdì, il titolo in borsa della Lazio è tornato a salire. A seguito delle voci sulla possibile cessione del club (notizia lanciata da Cronache di Spogliatoio sulle offerte del Qatar e di Andrea Pignataro), il prezzo delle azioni del club biancoceleste era arrivato a 1,35, con un rialzo del +12,50%. Un risultato impressionante, mai così alto da giugno 2021.
Ora, alla chiusura della borsa delle 17:30, la Lazio ha registrato un prezzo ancora più alto. Il prezzo infatti ha toccato l'1,38, con un aumento del +2,59% (dati Borsa Italiana). Una cifra simile si era ottenuta quasi sei anni fa, ovvero il 7 dicembre 2020 con 1,386. La società nei giorni scorsi ha smentito ogni tipo di indiscrezione sul suo futuro, ma le voci continuano a rincorrersi. E il titolo in borsa sale.