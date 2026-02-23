Lazio, stagione da incubo per Rovella: i tempi di recupero per la frattura della clavicola
RASSEGNA STAMPA - Una stagione che sembra davvero stregata. Quella che doveva essere una partita utile per ritrovare ritmo e minuti si è trasformata nell’ennesima beffa. A Cagliari è arrivato un nuovo, pesantissimo stop per Nicolò Rovella, costretto a lasciare il campo per una frattura scomposta della clavicola destra. Trattenuto da Zé Pedro, il centrocampista è caduto male a terra, avvertendo subito un dolore fortissimo.
Il comunicato notturno della Lazio ha confermato i timori emersi già al momento della sostituzione, quando Rovella era uscito visibilmente sofferente. Grande amarezza per un infortunio arrivato proprio alla prima partita da titolare in campionato dopo cinque mesi: l’ultima risaliva infatti al derby del 21 settembre, quando fu fermato dalla pubalgia, tornata a tormentarlo dopo quasi due anni. Da lì un lungo percorso di recupero, con l’operazione rimandata inizialmente per tentare una terapia conservativa.
Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore sta valutando quando e con chi operarsi, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di recupero, che potrebbero aggirarsi sui 60/90 giorni di recupero. La frattura scomposta alla clavicola rappresenta un problema serio e rischia di compromettere definitivamente il resto della stagione. Già oggi è prevista una visita ortopedica specialistica che servirà a definire meglio il percorso riabilitativo e le tempistiche.