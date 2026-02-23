Lazio | Basic avrà il doppio ruolo: è lui il vice Cataldi (e la mezzala titolare)
RASSEGNA STAMPA - L'infortunio di Nicolò Rovella crea nuovi allarmi, nuovi problemi che, in realtà, tanto nuovi poi non sono. La Lazio è in emergenza dall'inizio della stagione, Sarri lo sottolinea con un filo di ironia nel post Cagliari. Meglio riderci sopra, forse.
Ora più che mai, il tecnico biancoceleste dovrà lavorare con ciò che ha a disposizione. Campionato e Coppa Italia con il solo Cataldi come regista di ruolo, ma per fortuna è stato riscoperto Basic tuttofare.
Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista croato spera di farcela per Torino, è fermo a causa di un fastidio all'adduttore che si trascina da oltre un mese. Sarri ha bisogno di lui e della sua poliedricità, già nelle scorse settimane lo ha adoperato proprio in quel ruolo, in cabina di regia, ora dovrà farlo di nuovo.
Basic avrà il doppio ruolo. Nel momento del suo rientro, sarà lui ad essere sia la mezzala titolare che farà coppia con Taylor, sia il vice Cataldi. Il mister non vede Belahyane come un regista, anche a Cagliari è stato utilizzato nel ruolo di mezzala.