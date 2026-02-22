Cagliari - Lazio, i quotidiani si dividono su Rapuano: le sue pagelle
22.02.2026 08:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Sbaglia poco e nulla Antonio Rapuano, fischietto della sezione di Rimini, durante Cagliari - Lazio, partita abbastanza tranquilla e priva di episodi arbitrali controversi. Nei primi minuti si perde un giallo per SPA a seguito di un fallo Dossena su Isaksen, ammonendo, poi, correttamente Mina, Pellegrini, Ze Pedro e Provstgaard. Giusto annullare per fuorigioco il gol a Palestra, così come il secondo giallo al difensore rossoblù per aver steso Noslin, appena fuori l'area di rigore. Queste le pagelle dei quotidiani per l'arbitro.
CORRIERE DELLO SPORT - Rapuano 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rapuano 6.
IL MESSAGGERO - Rapuano 4.