Lazio, Zaccagni lanciato subito da Sarri: ma col Cagliari manca il poker

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non ha centrato il poker. Zaccagni ne aveva fatti tre al Cagliari nelle ultime tre, in Sardegna ha pagato una produzione offensiva insufficiente, a cui nemmeno il suo ritorno è riuscito a dare una scossa. Sarri non ha aspettato, l'ha schierato subito titolare, ha preferito lanciarlo dall'inizio senza temporeggiare. La Lazio non è riuscita a soddisfarlo, e anche il capitano ha pagato le conseguenze.

Dal suo punto di vista, spiega Corriere dello Sport, era complicato immaginare una prova troppo diversa: non poteva essere al meglio dopo lo stop per la lesione al muscolo obliquo dell'addome. Un infortunio che l'aveva spedito ai box alla vigilia de Genoa, facendogli saltare poi tre partite di campionato e una in Coppa.

Sarri l'ha tenuto in campo anche per buona parte della ripresa. Zac è rimasto in campo per 84 minuti, sono serviti per riazionare muscoli e gambe in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Fino alla sostituzione - è entrato Noslin al suo posto - il capitano aveva offerto qualche fiammata, si è spento quando ha cominciato a farsi sentire la stanchezza. L'ultimo gol segnato in Serie A rimane dell'andata contro il Cagliari, il 3 novembre. Sono passati tre mesi e mezzo. Non ha più contribuito al bottino di squadra. Ora, però, i problemi fisici sono alle spalle, e davanti c'è poco tempo per dare una svolta alla stagione.