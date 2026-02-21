Lazio, Dele-Bashiru altalenante: obiettivo continuità nel finale di stagione
Talento, energia, strappi. E poi pause, errori, partite che scivolano via. La stagione di Fisayo Dele-Bashiru continua a essere un'altalena, sospesa tra segnali incoraggianti e brusche frenate. A Cagliari scatterà oggi la terza gara consecutiva da titolare: un'occasione preziosa per trovare continuità e uscire dall'instabilità.
Il suo momento recente racconta tutto. A Torino, contro la Juventus, l’ingresso a partita in corso ha lasciato poco: pochi palloni toccati e un errore sotto porta che pesa. Decisamente diverso l’impatto dal primo minuto contro il Bologna nei quarti di Coppa Italia, dove ha offerto una prova di spessore per ritmo, inserimenti e personalità. La gara successiva contro l’Atalanta ha riportato in evidenza i limiti, pur confermando una condizione fisica importante.
Dele-Bashiru ha motore e struttura per reggere i ritmi della Serie A, ma deve trasformare l’energia in qualità e incisività negli ultimi metri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’infortunio di Basic gli apre un’altra porta e Maurizio Sarri chiede equilibrio, disciplina, lucidità. Cagliari diventa così un passaggio chiave per provare a cambiare passo.