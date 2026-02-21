Lazio, Gigot vede la luce in fondo al tunnel: quando rientrerà in gruppo
21.02.2026 09:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot sta vivendo un calvario lunghissimo che dura da inizio stagione. Presto, però, può tornare a disposizione di mister Sarri. Il centrale francese ha ricevuto un'operazione alla caviglia a settembre dopo essere stato escluso dai nominativi per la Serie A, ma in questo finale di stagione il tecnico biancoceleste ha bisogno veramente di tutti.
L'ex Marsiglia non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni, ma è solo questione di tempo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gigot dovrebbe rivedersi in gruppo verso la fine di febbraio. È rimasto fuori a lungo, avrà comunque bisogno di un po' di tempo per ritrovare dimestichezza con il campo.
