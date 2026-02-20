WOMEN | Lazio, Monnecchi: "Milan? Faremo attenzione, sappiamo che..."

Alla vigilia della sfida contro il Milan, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Margherita Monnecchi. Queste le parole della biancoceleste rilasciate nel match program ufficiale:

Ciao Margherita, nellultima sfida contro la Juventus avete raccolto un punto importante. Quanta autostima e consapevolezza vi ha dato la prestazione di Biella?



"Sicuramente abbiamo affrontato una gara complicata dove siamo state in grado di giocare e soffrire da squadra. Abbiamo ottenuto un punto importante che ci permette di rimanere ancora vicina alle zone alte di classifica per provare a raggiungere i nostri obiettivi. È stata una prestazione che ci ha dato molto sotto il profilo della compattezza del gruppo".

Adesso arriva il match con il Milan. Come arriva la squadra a questo appuntamento e quanto vale lo scontro con le rossonere?



"È una partita che vale tre punti come tutte le altre. Stiamo lavorando bene tanta voglia di fare e di dimostrare le proprie capacita".

Nella gara di andata è arrivata purtroppo una sconfitta con un gol subito dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. State lavorando in maniera particolare anche sull'approccio?

"È un aspetto su cui lavoriamo sempre, sappiamo che i primi minuti di ogni sfida sono fondamentali. Certamente l'approccio sarà un qualcosa su cui porremo la massima attenzione senza però andare a ripensare troppo alla gara di andata".

Sei alla Lazio dalla scorsa estate e stai trovando un ottima continuità. Come sta procedendo questo primo periodo in biancoceleste e in cosa pensi di essere maggiormente cresciuta?



"Sto imparando tanto sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Sono migliorata soprattutto in fase di copertura perché il mister tiene molto a questo aspetto su cui lavoriamo molto. Mi sono ambientata bene in una squadra di ragazze straordinarie con cui può sentirti te stessa al massimo. Sto bene, stiamo lavorando e crescendo verso la direzione giusta".



A livello tattico, ti senti ancora un esterno del tridente offensivo o sei diventata a tutti gli effetti un quinto di centrocampo?



"Per diventare del tutto un quinto di centrocampo devo ancora migliorare, ma certamente è un ruolo che mi sta dando tanto offrendomi l'opportunità di imparare e tare qualcosa di diverso rispetto al mio bagaglio personale precedente all'arrivo alla Lazio. È una posizione in cui mi ritrovo e che mi piace interpretare".



Con la Lazio continui a collezionare presenze in Nazionale. Nel corso della prossima settimana sarai impegnata con l'Italia Under 23. Quanto ti rende orgogliosa questa convocazione?



"La chiamata della Nazionale è da sempre motivo di orgoglio. Lavorerò per arrivare alla convocazione con la Nazionale maggiore, ma cercherò di portare la mia esperienza all'Under 23 in vista di queste sfide".

