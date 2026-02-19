Lazio, Bucchioni sulla protesta: "È inaccettabile. Che tifosi sono questi?
Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la scelta del tifo organizzato biancoceleste di disertare nuovamente lo stadio. Ecco di seguito le sue parole:
"È qualcosa di inaccettabile. Che tifosi sono questi? In un momento in cui la stagione può avere un senso, capisco l'insoddisfazione ma certe cose non vanno fatte. Il tifoso deve stare accanto alla squadra nei momenti di difficoltà. Non danneggi così Lotito ma la tua squadra e te stesso. Puoi chiedere di più a tutti, ma è una società che ti ha sempre tenuto a galla, dove devi stare, ti ha portato anche in Champions, cosa poteva fare di più? E' una situazione di non ritorno, perché Lotito non vende. Quanti anni si andrà avanti? Serve un compromesso, un punto d'incontro".