Lazio, tredici gare alla fine della stagione: le squadre ancora da sfidare
RASSEGNA STAMPA - Per Maurizio Sarri e la Lazio il cammino finale prevede tredici partite di campionato e, almeno per ora, due in Coppa. Cagliari e Torino uno dopo l’altro nelle prossime due giornate. Poi, il 4 marzo, l’appuntamento più delicato: la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.
In Serie A, all’Olimpico i biancocelesti affronteranno Sassuolo l’8 marzo, poi Milan, Parma, Udinese, Inter e il Pisa nell’ultima giornata.
In trasferta, oltre alle sfide con Cagliari e Torino, restano quelle contro Bologna, Fiorentina, Napoli, Cremonese e il derby con la Roma, con il ritorno fissato all’Olimpico giallorosso. La semifinale di ritorno di Coppa Italia è in programma il 21 o il 22 aprile.
Sei gare casalinghe e sette in trasferta: questo il bilancio delle partite di campionato rimaste. In classifica la Lazio è nona, a nove punti dal sesto posto occupato dal Como, un distacco che riflette il rendimento altalenante dei biancocelesti.