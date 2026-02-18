Juve, Condò: "Dopo il pareggio con la Lazio c'è stato un down"

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Champions League Show commentando il momento 'no' della Juve. Queste le sue parole: "Se vai a vedere nel giro di tre settimane, tra la sconfitta col Cagliari, il pareggio con la Lazio in campionato, la scontitta con l'Atalanta in Coppa Italia e questo pesante KO in Champions e la sconfitta con l'Inter, che non voglio mettere nel senso che noi eravamo arrivati a lodare una Juventus che dal punto di vista del gioco si stava trascinando dietro, chiamiamoli cosi, quei giocatori meno forti che ha in rosa, ma c'era il gioco che stava portando dietro un po' tutti.

C'è stato un down che ha cominciato a calare un po' con l'Inter, ha cominciato a calare e poi ha proseguito con l'Atalanta, prosegue con la Lazio e finisce ogni illusione di poter ancora competere per lo scudetto. Poi passi per San Siro e oggi sei quasi uscito dalla Champions League".