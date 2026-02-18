Torino, altri problemi per Baroni: si ferma Adams. E contro la Lazio...
18.02.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Brutte notizie per Baroni. Si è infortunato Che Adams, uscito al primo tempo nell'ultima gara contro il Bologna per un problema muscolare. L'attaccante del Torino ha effettuato gli esami che hanno evidenziato "un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra". Per questo lo scozzese rimarrà fuori circa venti giorni, saltando anche la partita contro la Lazio dell'1 marzo.
Di seguito il report del club: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.