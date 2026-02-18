Lazio, Oddi: "Flaminio? Non sono ottimista. Lo dedicherei a..."

All'indomani della conferenza di presentazione del progetto del nuovo stadio Flaminio, Giancarlo Oddi ha espresso le proprie sensazioni e detto la sua sulle icone della storia biancoceleste a cui potrebbe essere intitolato. Queste le sue parole e Radiosei:

“Se andasse in porto il progetto Flaminio sarei felicissimo. Giocare lì è stato più bello che giocare all’Olimpico. Anche per i tifosi è bello, sono praticamente in campo. Li senti al tuo fianco. Spero che la Lazio riesca ad arrivare al punto".

"Ottimismo sullo stadio? Non tanto, stando a quello che sento, però ripeto: sarebbe davvero importante riuscire a farlo. Lo dedicherei a Maestrelli. O a Chinaglia. Uno per me è stato un grande amico, l’altro una persona straordinario. Magari possiamo fare ‘stadio Maestrelli’ e ‘curva Chinaglia’. Poi ci sarebbero Lovati, Wilson e tanti, tanti altri. Sono tutte persone importantissime. Sarei felicissimo ci fosse il nome di uno dei nostri".

"Bisogna stare attenti al Cagliari, soprattutto dopo la sconfitta casalinga col Lecce. Mi aspetto una prestazione importante”.