Open Var | Lazio - Atalanta, De Marco: "Il rigore su Cataldi è corretto"
17.02.2026 15:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nell'ultimo episodio di Open Var su Dazn è stato analizzato l'episodio del calcio di rigore concesso all'Atalanta nell'ultima gara contro la Lazio per il fallo di mano di Cataldi. A riguardo si è espresso l'ex arbitro Andrea De Marco. Di seguito le sue parole.
“La decisione è corretta, è stato bravo l’arbitro a vederla dal campo. Il braccio di Cataldi è alto, che la prenda nella parte sotto non vuol dire nulla. Giusta la decisione di campo e giusta la conferma del Var, che ha controllato anche il fuorigioco. Sappiamo che è semiautomatico, ma ci deve essere sempre una verifica tecnica da parte degli arbitri a Lissone perché gli scheletri siano in posizione corretta”.