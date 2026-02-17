Lazio | Stadio Flaminio, il contributo di Cucchi: "Uno dei simboli di Roma..."
17.02.2026 13:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Durante il video di presentazione dello Stadio Flaminio, trasmesso al Centro Sportivo di Formello ma anche su Lazio Style Channel, Dazn e Sportitalia, è intervenuto anche il noto giornalista di fede biancoceleste Riccardo Cucchi. Di seguito le sue parole.
"Era bellissimo il Flaminio, debbo dire che era bellissima Roma. Lo Stadio Flaminio, insieme al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, che era un altro degli impianti dedicati alle Olimpiadi, sicuramente era uno dei simboli".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.