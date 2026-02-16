Atalanta, sensazioni confermate per Raspadori: quante gare salta
Brutte notizie per l’Atalanta in vista dei prossimi impegni in campionato, Champions e Coppa Italia. Nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio Raspadori si è infortunato e rimarrà ai box per le prossime tre settimane.
La diagnosi parla infatti di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro, uno stiramento. Certo quindi il suo forfait nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il prossimo 4 marzo alle 21.00.
