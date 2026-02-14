PAGELLE Lazio-Atalanta: Provstgaard si distrae, Ratkov al palo. Cataldi solo sfortuna
PROVEDEL 6: Ederson lo spiazza dal dischetto, Zalewski è chirurgico e la infila all’angolino a giro. Non poteva di più. Quando l’Atalanta centra lo specchio è praticamente letale.
MARUSIC 5,5: Bernasconi lo mette in difficoltà, duetta bene con Zalewski. Sbaglia il tap-in a porta vuota dopo il tentativo di Noslin.
GILA 6: Costretto al cambio per una contusione al ginocchio, aveva marcato con cattiveria fino all’intervallo.
Dal 46’ PATRIC 5,5: Dentro nella ripresa, resta inchiodato sul 2-0, anche lui non accorcia a dovere.
PROVSTGAARD 5: Appoggi sbagliati e soprattutto l’errore sul vantaggio atalantino: lascia spazio a Krstovic, lo fa girare, poi lo pressa quando ormai il montenegrino è a testa alta e può restituire il pallone a Zappacosta.
TAVARES 5,5: Bella progressione, la solita gamba però è accompagnata dai soliti errori. Lascia vuota la fascia sull’azione dell’1-0 subito, deve essere più incisivo nella metà campo avversaria per giustificare certe mancate coperture.
DELE-BASHIRU 5,5: Inizia anche bene, si perde con il passare dei minuti. Una progressione e poco più, l’Atalanta gli prende presto le misure.
CATALDI 6: Con la prima verticalizzazione costringe Scalvini al giallo. Gioca sempre in avanti, è la fonte di gioco principale della Lazio. Sfortunato sul rigore concesso all’Atalanta, la tocca con l’ascella, non poteva scivolare diversamente.
Dal 67’ ROVELLA 6: Porta un po' di energia in una gara
TAYLOR 6: Carnesecchi di riflesso gli nega la gioia sull’appoggio di Maldini. Prova a mettere qualità nelle sue giocate, ci riesce a sprazzi e non solo per responsabilità sue.
Dal 79’ CANCELLIERI sv
ISAKSEN 5: Di personalità in principio, alla lunga non combina nulla di che, anzi, si addormenta sul raddoppio dell’Atalanta: Zalewski si gira con tutta la comodità del mondo e può calciare col destro.
Dall’88’ DIA sv
MALDINI 5,5: Giusto nella ripresa, quando il risultato è già sul 2-0, riesce a girarsi e a provare la conclusione. Nel primo tempo sbaglia troppe sponde, aveva dato un bella palla a Taylor - quello sì - che però si infrange sulla manona di Carnesecchi. Nel finale a porta vuota non mette dentro il rimpallo che esce dal palo.
NOSLIN 5,5: Chance dall’inizio, non la sfrutta a dovere. Un tiro a giro da fuori (innocuo), poco altro, anzi niente. Tutte le promesse rimangono tali, è evanescente.
Dal 67’ RATKOV 5,5: Entra con la partita già definita e cicca l'opportunità per rimetterla in discussione. Un tentativo dalla distanza deviato in corner, poi il palo preso sul corner di Nuno. Infine il pasticcio da pochi passi sull'assist di Dia.
ALL. SARRI 5,5: L’Atalanta sfrutta un episodio a favore e poi legittima il risultato. La speranza è che questa gara possa servire d’insegnamento in vista della doppia semifinale di Coppa Italia.