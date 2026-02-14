Lazio, Isaksen a LSC: "Daremo tutto, possiamo sistemare la stagione"
14.02.2026 17:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A pochi minuti dall'inizio di Lazio - Atalanta, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Gustav Isaksen per presentare la sfida. Ecco di seguito le parole dell'esterno biancoceleste:
"Giocheremo con fiducia, siamo felici di ciò che abbiamo fatto in settimana ma adesso pensiamo all'Atalanta, sarà fondamentale per la nostra stagione. Semifinale? Ci sono troppe partite prima, dobbiamo solo pensare al campionato adesso perché oggi possiamo sistemare la stagione, non è ancora finita, non molliamo mai. Cosa chiedo al finale di stagione? Voglio dare tutto con assist, gol, lavoro duro per squadra e tifosi. Voglio dare tutto, so che la squadra vuole fare lo stesso".