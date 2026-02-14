Serie A | Como ko, tre punti d'oro per la Fiorentina: scintille nel finale!
Risultato clamoroso al Sinigaglia. La Fiorentina batte il Como e guadagna tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Gli uomini di Vanoli sono andati in doppio vantaggio grazie alle reti di Fagioli e Kean, ma hanno rischiato di vanificare il tutto con il Como che ha accorciato le distanze al 77'.
Nei minuti finali il match si è acceso, con Alvaro Morata che si è fatto espellere con un doppio giallo per due situazioni diverse. Due scontri sintomo di nervosismo, prima con Mandragora, poi con Ranieri.
In questo momento, i Viola hanno fatto un balzo in avanti importante, agganciando al quartultimo posto il Lecce (i salentini hanno una partita in meno). Il Como, invece, rallenta e dà ancor più valore alla sfida dal sapore europeo tra Lazio e Atalanta.