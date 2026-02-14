DIRETTA - Lazio-Atalanta 0-1: duplice fischio, finisce il primo tempo
Serie A Enilive | XXV giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ATALANTA 0-1 (41' Ederson rig.)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.
A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor (24' Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Bellanova, Raspadori.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata); Assisitenti: Perrotti - Laudato; IV ufficiale: Di Bello; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Gariglio
Ammoniti: 10' Scalvini (A), 12' Ahanor (A)
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Atalanta.
45' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri tre minuti.
41' Provedel spiazzato e Atalanta in vantaggio: Ederson non sbaglia.
41' Rigore confermato, Ederson dal dischetto è pronto a occuparsi del penalty.
40' Check in corso del Var per il fuorigioco a inizio azione.
39' L'arbitro assegna un calcio di rigore all'Atalanta dopo il tocco di mano di Cataldi sul cross di Zappacosta!
37' Lo spagnolo esce momentaneamente dal campo insieme ai medici, per poi rientrare dopo qualche secondo.
36' Si ferma nuovamente Gila, questa volta col conseguente ingresso dello staff medico. Patric velocizza il riscaldamento a bordo campo.
35' Fallo di Zalewski su Gila, che si tocca dolorante il ginocchio. Sembra comunque poter proseguire la sua gara nonostante il colpo.
34' Parte Noslin sulla fascia, vincendo anche il contrasto col difensore: però si porta la palla direttamente in out. Riparte l'Atalanta da fallo laterale.
30' Ci prova Noslin dalla lunghissima distanza: il tiro non impensierisce Carnesecchi.
27' Noslin mette la palla in area, Maldini l'arpiona e chiama in causa Taylor. L'olandese va alla conclusione ma colpisce il palo!
24' Subito cambio per l'Atalanta: fuori Ahanor, già ammonito, dentro Kolasinac.
24' Isaksen fa tutto da solo e alla fine, con tre avversari in pressing, riesce comunque a conquistarsi un buon fallo laterale.
23' Brutto scontro tra Marusic e Bernasconi, con entrambi i gocatori che rimangono a terra: il nerazzurro è quello che sta messo peggio. Kolasinac velocizza il riscaldamento, ma per il momento il numero 47 può rimanere in campo.
21' Gila mette la palla in angolo, anticipando Kstovic dopo il buon cross di Zappacosta, vincitore del duello con Tavares sulla fascia.
20' Buona azione da parte della Lazio, che parte con Tavares e si conclude con la girata di Taylor, che però arriva dritta tra i guantoni di Carnesecchi.
18' Isaksen punta la porta, interviene Kstovic in maniera irregolare. Non per l'arbitro, che fa proseguire l'azione.
17' Miracolo di Provstgaard. Provedel esce a vuoto, Bernasconi mette al centro per Krstovic, ma c'è l'intervento del difensore danese a tenere il risultato in pareggio.
16' Veloce cambo di fronte, con Zalewski che ancora si lamenta per un fallo subito al limite dell'area di rigore. L'azione si conclude con il tiro di Isaksen, che però non impenserisce Carnesecchi.
13' Cataldi lancia Isaksen, Carnesecchi è obbligato a uscire dall'area, anche in maniera scomposta, e a mettere la palla in out.
12' Ammonito anche Ahanor, autore del fallo su Isaksen.
10' Primo cartellno giallo estratto da Sacchi: ammonito Scalvini, autore del fallo su Noslin!
9' Si fa vedere anche l'Atalanta: passaggio di Zappacosta per Krstovic, ma la conclusione è troppo debole verso Provedel.
7' Contropiede Lazio: corre Tavares, prova a servire Noslin sulla stessa fascia, ma la palla è troppo lunga e finisce direttamente in out.
5' Subito palla recuperata dalla Lazio, con Maldini che però non riesce a verticalizzare per Isaksen.
4' Dele-Bashiru fa sua la palla ma c'è un colpo di mano. Riparte l'Atalanta.
2' Djimsiti irregolare su Maldini: l'arbitro avrebbe dovuto estrarre anche il cartellino giallo, al contrario arriva solamente il calcio di punizione.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Atalanta.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, gara valida per il venticinquesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio.