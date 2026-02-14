Lazio - Atalanta, niente rigore sul mani di Zappacosta: la spiegazione di Marelli
14.02.2026 19:15 di Christian Gugliotta
In apertura di secondo tempo della sfida tra Lazio e Atalanta, i biancocelesti reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di Zappacosta in area di rigore, arrivato dopo un contrasto con Nuno Tavares. A seguito di un lungo check, Sacchi non assegna il penalty, spiegando che il terzino portoghese partiva in posizione di fuorigioco. Di seguito il parere del moviolista di Dazn Luca Marelli sulla decisione dell'arbitro:
"Sul tiro da fuori area di Cataldi, Nuno Tavares è in fuorigioco. Non so per quale motivo il check sia così lungo. Quella di Kolasinac non è una giocata, ma una semplice deviazione.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.