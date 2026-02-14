Lazio - Atalanta, rigore per fallo di mano di Cataldi: il parere di Marelli
14.02.2026 18:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Al 41' della sfida tra Lazio e Atalanta, la squadra di Palladino è andata in vantaggio grazie alla rete di Ederson, che ha trasformato un calcio di rigore concesso per un tocco col braccio di Cataldi. Riguardo la decisione dell'arbitro Sacchi, Luca Marelli, moviolista di Dazn, si è espresso così:
"Il braccio di Cataldi è molto largo sul cross di Zappacosta e lo tocca sotto il braccio, tra ascella e gomito. Il tocco col braccio appare evidente e la posizione sembra buona. Dalle immagini che abbiamo il braccio è molto alto rispetto alla figura. Addirittura parte dell'avambraccio è sopra la linea della testa".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.