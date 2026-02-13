Lazio, Cassano sul derby del 26 maggio 2013: "Avete vinto solo perché..."
13.02.2026
L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Radiosei ricordando la sua esperienza da calciatore alla Roma, parlando anche dei derby vissuti e giocati contro la Lazio. In particolare si è soffermato su quello storico della finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Di seguito le sue parole.
"A Roma ho perso un solo derby, quello del 6 gennaio, e me lo ricordo benissimo. Quando ero a Roma, alla Lazio c’erano Sinisa, Couto, Stankovic. Nella Capitale gli insulti per questa partita duravano sei mesi (ride, ndr). Il derby più importante è quello del 26 maggio? Avete vinto perché non c’ero io (ride, ndr)”.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.