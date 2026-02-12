Lazio, Anellucci sicuro: "Cessione della società? Ecco cosa so"
L'agente Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per commentare le voci in merito a un possibile passaggio di proprietà in casa Lazio, ma anche sull'operato di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:
CESSIONE DELLA SOCIETA' - "So che molto del futuro è legato al Flaminio. Se la riqualificazione dovesse andare in porto potrebbero diventare realtà dei rumors su un possibile cambiamento interno. Di certo il malcontento è grosso quindi qualcosa dovrà accadere".
SARRI - "Con un altro allenatore la Lazio sarebbe in zona retrocessione. Ciò che ha fatto resterà negli annali per come ha gestito i rapporti con i suoi calciatori. Lo trovo un allenatore stratosferico per ciò che sta facendo. Gli hanno venduto tutto ciò che potevano vendergli e anche questo mi riporta ai rumors di cui parlavamo prima. Ribadisco comunque che ha fatto un miracolo".