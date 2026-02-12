FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri studia le mosse anti-Atalanta
FORMELLO - Ripresa con vista Atalanta. Altra preparazione lampo: due giorni e si torna in campo. In mattinata la seduta di scarico post Bologna, venerdì la rifinitura con doppia seduta. All’Olimpico sabato mancheranno Romagnoli (squalificato) e gli infortunati Lazzari, Basic, Zaccagni e Pedro. Sospiro di sollievo per lo spagnolo, uscito in barella dal Dall’Ara. Escluse fratture, ma sarà comunque out per qualche settimana.
In attacco a sinistra quindi giocherà Noslin, con Maldini ancora in pole al centro e Isaksen a destra. A centrocampo tornerà Cataldi da titolare, con Dele-Bashiru e Taylor come mezzali. In difesa confermato Marusic e uno tra Tavares e Pellegrini sulle fasce, con Gila e Provstgaard al centro. Entrambi hanno recuperato dai crampi di Torino e giocheranno dall’inizio. In porta ovviamente ci sarà Provedel.