Serie A | Lazio - Atalanta, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

Alle spalle la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, la Lazio tornerà in campo all'Olimpico sabato 14 febbraio alle 18.00 nella sfida contro l'Atalanta, che sarà l'avversaria dei biancocelesti anche in semifinale.

Il match sarà diretto da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Laudato: Di Bello sarà il IV ufficiale mentre Di Paolo e Gariglio sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Lazio-Atalanta, i precedenti con Sacchi

Sarà il nono incrocio tra Sacchi e i biancocelesti, con cinque successi, due pareggi e una sconfitta. Undici precedenti con l'Atalanta: sette vittorie, due pari e altrettanti k.o. il bilancio.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.