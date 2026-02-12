Lazio, è il compleanno di Cancellieri: gli auguri della società - FOTO
12.02.2026 16:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi è il compleanno di Matteo Cancellieri. L'esterno biancoceleste, che sta vivendo quella che forse è la sua miglior stagione da professionista, spegne oggi 24 candeline.
"Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno", questi gli auguri della società biancoceleste pubblicati sul proprio sito ufficiale. Di seguito, invece, il post social.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.