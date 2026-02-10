Fiorello spiega: "Cessione della Lazio? Sono voci, se deve accadere..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fiorello è tornato a parlare della notizia lanciata in diretta radio riguardo all'imminente cessione della Lazio entro la primavera. Il conduttore, in una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, ha spiegato nello specifico quanto successo nelle ultime ore. Di seguito le sue parole: “Ero in un posto, non ti posso dire dove, come, perché. ‘Ah, ma davvero?’, faccio io. 'Sì sì, vedrai, vedrai, adesso vedrai... sì sì, prima della Primavera', mi faceva. Ma può essere che mi ha detto una cazzata. Cioè, non è che se Fiorello dice una cosa, allora è vero. Anche in radio ho detto: ‘Pare, sono voci'. Sono le famose voci di corridoio: quante volte sentiamo dire che c'è una voce in giro?”.

Fabrizio Biggio a quel punto lo incalza con una domanda: "Tu sai anche il nome di chi compra? Cioè, la voce che ti è arrivata comprende anche il nome?". Fiorello ride e risponde: "Ma tu stai con me o contro di me?". E poi continua: "È solo una voce. Le radio mi hanno chiamato, anche amici. Io ho Marco Casone come vicino di casa, mi ha bussato e mi ha chiesto di dirgli chi me l'ha detto. Quindi, se ci fosse qualche giornalista adesso, ripeto, è solo una voce, ho sbagliato a dirla. Il nostro programma è un po' così, stiamo giocando in questi giorni con i pettegolezzi, con le voci, con le cose dette e non dette. Ho sentito questa cosa e l'ho detta. Ho sbagliato e chiedo scusa. Però se dovesse essere vera accadrà ora, perché prima della Primavera è praticamente adesso... Siamo a febbraio, quindi...".