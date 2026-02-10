NEWS | Paura per Kimi Antonelli: incidente a bordo della sua Mercedes Amg
10.02.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Attimi di paura per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli vittima di un incidente. L'auto su cui viaggiava il pilota italiano si è schiantata contro un muro di contenimento posto lungo la Superstrada di San Marino. La prima collisione è avvenuta contro un palo della segnaletica sul lato destro della strada e, dopo il primo impatto... <<< INCIDENTE KIMI ANTONELLI >>>
