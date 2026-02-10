Juve - Lazio, l'AIA dà ragione a Guida: non c'è rigore su Cabal
RASSEGNA STAMPA - In attesa della puntata di Open Var, in cui ogni episodio dell'ultima giornata di Serie A sarà più chiaro, l'AIA ha già dato i suoi primi verdetti. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata promossa la direzione dell'arbitro Guida in Juventus - Lazio. L'episodio su cui i bianconeri hanno protestato è quello dell'intervento nel primo tempo di Gila su Cabal, da cui poi era anche nato il gol, poi annullato, di Koopmeiners.
"Sarebbe stata giustificata la scivolata di Gila su Cabal in area laziale durante Juventus-Lazio considerando la volontà del difendente di ritrarsi", si legge a riguardo. Corretta, quindi, la scelta del fischietto di lasciar correre.
