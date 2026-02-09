Lazio, Provstgaard: "Prestazione forte ma un finale amaro" - FT
09.02.2026 22:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un pari dal retrogusto amaro quello maturato all'Allianz Stadium con la Lazio in vantaggio per 2-0, con le reti di Pedro e Isaksen, che si è poi fatta recuperare dalla Juventus in gol con McKennie e Kalulu.
In campo, nella ripresa, anche Oliver Provstgaard che ha così commentato la prestazione sui social: "Prestazione forte, risultato che fa male alla fine. Andiamo avanti!".
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide