La Serie A punta a comprare il Fantacalcio: i dettagli
La Lega Serie A vuole acquistare il Fantacalcio. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano secondo il quale le società ne parleranno nell’assemblea di Lega del prossimo 16 febbraio.

La crescita del Fantacalcio, del resto, è sotto gli occhi di tutti con gli utili che netti che sfiorano i 4 milioni. La Serie A è partner naturale visto che il Fantacalcio vive grazie al campionato e allo stesso tempo porta ascolti e interesse alle partire.

Esistono già accordi commerciali che valgono una sorta di 10% ma l’ad De Siervo punta al controllo del 51% su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a due anni fa.

L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema integrato attorno alla Serie A e, a interessare, più del fatturato sono i numeri dell’utenza con 6 milioni di iscritti di cui 2-3 milioni di giocatori abituali.

