WOMEN | Lazio, le conferenze stampa di Bacic, Lundin e Cesarini: i dettagli
La Lazio, così come accaduto per i colleghi della prima squadra maschile, presenterà i tre nuovi acquisti della Women arrivati nel corso della finestra invernale di mercato. Si tratta di Emma Marika Bergman Lundin, Erin Cesarini e Doris Bačić.
L'appuntamento è presso la sala stampa di Formello per venerdì 13 febbraio alle ore 15:00. L'evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, 89.3 FM e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e sul canale ufficiale YouTube del Club, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma.
