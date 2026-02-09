Juve - Lazio, Minelli sul rigore: "Il fallo è evidente. L'unica motivazione è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'episodio che ha visto protagonista Cabal, fermato da un fallo di Gila, in area di rigore della Lazio è stato un argomento caldo della giornata. Ai microfoni di TMW si è espresso l'ex fischietto Daniele Minelli: "Il rigore non dato alla Juve contro la Lazio? Il fallo è talmente evidente...l'unica motivazione è che si va a dare il calcio di rigore solo se il fallo è ritenuto imprudente. Valutarla non imprudente mi sembra difficile in quel caso, e poi è plateale".

"Incredibile poi non sia stato dato live il rigore del Genoa, uno internazionale dovrebbe darlo senza l'aiuto del VAR. Simulatori? Il problema c'è ma sono stati dati rigori su evidenti simulazioni. Vergara? Lo ha ammesso lui stesso che c'è un po' di furbizia".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE