Lazio, Agostinelli: "Maldini e Taylor in crescita". E su Tavares...

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua in merito al pareggio rimediato contro la Juventus: "Vanno fatti grandi complimenti alla Lazio per la prestazione sfoderata ieri contro la Juventus. Dal punto di vista dell’atteggiamento continuo a vedere una squadra vera. Per come si combatte palla su palla, Sarri può essere orgoglioso. Ho visto giocatori appena arrivati come Taylor e Maldini già in crescita. Provstgaard mi è piaciuto molto, non era semplice per lui. Tutto questo contro una squadra in forma come la Juventus. Finalmente ho visto un Tavares davvero molto calato nella parte. Non tanto nella posizione, ma nella concentrazione nella propria area di rigore. Se questo è Tavares si aprono altri scenari. La Lazio mi è piaciuta molto".

"Maldini ha iniziato a capire cosa deve fare in quel ruolo. Combattere, giocare in funzione degli altri. La sua posizione ideale è quella di seconda punta, ha bisogno di poter svariare. Nel 4-3-3 quella possibilità non ce l’ha, ma da prima punta può essere meno vincolato alla fase di non possesso rispetto ad altri ruoli".

"Vedo più gruppo che adesso piuttosto che nella Lazio di Milinkovic, Luis Alberto e gli altri. Tanti applausi a questi ragazzi, viste le condizioni e le qualità generali difficilmente è possibile fare più di questo”.

