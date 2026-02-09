Lazio, Cardone fa il punto: "Basic out a Bologna. Gila è da valutare"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha commentato il pareggio andato in scena tra Juve e Lazio, facendo il punto sugli infortuni in vista della sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Basic è fuori per mercoledì, ha avuto la stessa problematica dell’ultimo infortunio all’adduttore. Ha avuto un risentimento, non grave ma è da considerare out con il Bologna. Per Gila e Provstgaard dovrebbe trattarsi di crampi, quindi dovrebbero esserci entrambi. Il danese sicuramente è ok, lo spagnolo dovrebbe aver avvertito anche un indurimento, molto probabilmente ci sarà ma è da verificare".

"Ieri sera ho visto grande carattere, ho sentito il tecnico davvero orgoglioso di questo. Il pari, ad ogni modo, ci sta tutto. Il rammarico è per le tre occasioni sprecate ma è un punto significativo per ciò che è capace a fare questa squadra a livello di spirito di gruppo. Gruppo speciale, poi è finito il mercato quindi c’è più serenità. La prestazione è stata apprezzabile”.