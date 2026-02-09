Juve - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Isaksen e Provedel top, male Noslin
RASSEGNA STAMPA - Juventus - Lazio è stata una sfida bella da vedere, piena di azioni, da una parte e dall'altra. C'è stata intensità e una prestazione solida da parte di entrambe le squadre, al netto di qualche sbavatura. Sarri l'ha preparata bene, per un soffio non gli è riuscito il colpaccio ai danni del collega Spalletti. Tra top e flop si evidenzia il nome di Provedel, decisivo in più occasioni, ma anche quello di Isaksen, Maldini, Provstgaard e non solo. Chi non è entrato bene in campo, invece, lo ha fatto dalla panchina. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 8; Marusic 6,5, Gila 7 (Romagnoli 32’st 5,5); Provstgaard 7 (Patric 38’st 5,5), Tavares 6; Basic 6,5 (Dele-Bashiru 1'st 5,5), Cataldi 7, Taylor 6,5; Isaksen 7,5 (Cancellieri 19'st 6), Maldini 7, Pedro 7,5 (Noslin 20'st 5). All. Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - Provedel 7,5; Marusic 7, Gila 7 (Romagnoli 32’st 5,5); Provstgaard 7 (Patric 38’st S.V.), Tavares 7; Basic 6 (Dele-Bashiru 1'st 5), Cataldi 7, Taylor 7; Isaksen 7,5 (Cancellieri 19'st 6), Maldini 7, Pedro 7,5 (Noslin 20'st 5). All. Sarri 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 5,5, Gila 5,5 (Romagnoli 32’st 5,5); Provstgaard 7 (Patric 38’st S.V.), Tavares 6,5; Basic 6 (Dele-Bashiru 1'st 5,5), Cataldi 6,5, Taylor 6; Isaksen 7 (Cancellieri 19'st 5,5), Maldini 6,5, Pedro 7 (Noslin 20'st 5). All. Sarri 6,5.
IL TEMPO - Provedel 8; Marusic 6,5, Gila 7 (Romagnoli 32’st S.V.); Provstgaard 7 (Patric 38’st S.V.), Tavares 7,5; Basic 5,5 (Dele-Bashiru 1'st 5), Cataldi 7,5, Taylor 6; Isaksen 7,5 (Cancellieri 19'st 6), Maldini 7, Pedro 7 (Noslin 20'st 6). All. Sarri 7.