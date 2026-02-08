Lazio, Hernanes promuove Taylor: "Mi piace. Spero riesca a segnare di più"
08.02.2026 23:32 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Hernanes, nel corso del post partita su Dazn, si è soffermato su Taylor e sulla prestazione del neo acquisto contro la Juventus. Queste le parole dell'ex biancoceleste: "Ha una partita sul piano difensivo, di sacrificio. È arrivato in scivolata su tanti palloni, mi piace perché è dinamico. Partecipazione nella creazione e con inserimenti. Mi ci rivedo. Spero riesca a segnare di più, sicuramente lo farà perché sta facendo molto bene”.