Juve - Lazio, annullato un gol a Koopmeiners. Marelli: "Non è regolare..."
08.02.2026 21:12 di Simone Locusta
Teun Koopmeiners ha illuso i tifosi della Juventus con un destro da fuori area, ma l'arbitro Guida ha annullato la rete per la posizione di Thuram, visibilmente in fuorigioco. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato l'accaduto:
"Il gol di Koopmeiners non è regolare perché Thuram si trova davanti al portiere, è vero che si sposta ma la sua posizione è impattante".
