Bologna, problemi per Italiano: si ferma un difensore. E contro la Lazio...
08.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Piove sul bagnato in casa Bologna. Non solo la sconfitta (la quarta consecutiva in campionato) contro il Parma, anche un problema fisico da valutare. Nel primo tempo, infatti, si è fermato Lykogiannis che ha accusato un fastidio alla coscia. È dovuto uscire subito, lasciando il posto a Miranda. Ora è da valutare in vista della gara di Coppa Italia contro la Lazio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.