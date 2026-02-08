Bologna - Parma | Pobega espulso, salta la Lazio? Cosa dice il regolamento
Al 22' del derby emiliano tra Bologna e Parma il match prende una piega negativa per la squadra di Vincenzo Italiano. Il VAR richiama al monitor Collu per mostrargli le immagini dell'intervento di Tommaso Pobega su Mandela Keita, da lui sanzionato con calcio di punizione e cartellinoi giallo. Seocndo la lettura degli assistenti da Lissone, il colpo del centrocampista falsineo è catalogabile come 'grave fallo di gioco' e quindi passibile di espulsione.
ESPULSIONE DI POBEGA - Dopo un lungo controllo, Collu fa il proprio ritorno in campo, mima il gesto del VAR e decide di correggere la sua decisione, rifilando a Pobega il cartellino rosso che lo costringerà a saltare la prossima partita di campionato. Come evidenziato dal regolamento, infatti, il numero 4 del Bologna sarà regolarmente in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma l'11 febbraio e valida per i quarti di finale. Serie A e Coppa Italia, infatti, valgono come due competizioni distinte, come evidenziato dall’articolo 19 comma 4 e all’articolo 21 comma 1.
IL REGOLAMENTO - "Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni".