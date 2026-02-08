Juve, i convocati di Spalletti per la Lazio: la scelta su Yildiz e Conceicao
08.02.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara contro la Lazio. Presenti sia Yildiz che Conceicao, entrambi in dubbio alla vigilia. Di seguito tutti i nomi.
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.