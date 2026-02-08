Juve, i convocati di Spalletti per la Lazio: la scelta su Yildiz e Conceicao

08.02.2026 15:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Juve, i convocati di Spalletti per la Lazio: la scelta su Yildiz e Conceicao
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara contro la Lazio. Presenti sia Yildiz che Conceicao, entrambi in dubbio alla vigilia. Di seguito tutti i nomi.

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.