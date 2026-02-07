Lazio in partenza verso Torino: ci sono Romagnoli e Patric - FOTO
07.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio in partenza. È in programma la sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la rifinitura svolta a Formello e la conferenza stampa di Sarri, la squadra è partita verso Torino. Come si vede dalle foto pubblicate su Instagram dalla società, ci sono sia Romagnoli che Patric, entrambi convocati. Lo spagnolo torna a disposizione dopo l'infortunio muscolare di qualche settimana fa. Di seguito il post.