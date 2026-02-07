Viviano su Mihajlovic: "Io e Sinisa abbiamo litigato di brutto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'ex portiere Emiliano Viviano ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Nella stessa, tra le varie tematiche trattate, ha anche ricordato Sinisa Mihajlovic, uno dei pochi allenatori che è riuscito a comprendere il suo carattere particolare. Di seguito le sue parole:

"Io ho fatto delle cazzate, però c'è chi è stato fuori rosa in sei squadre diverse e ne ha sempre trovata un'altra, ma Viviano era quello che litigava e parlava troppo, non quello che per un compagno avrebbe dato un arto. Il calcio italiano è un grande condominio, le voci si moltiplicano e ti stroncano".

Un carattere come quello di Viviano non tutti gli allenatori sanno capirlo: "Infatti ho avuto un feeling umano splendido con allenatori ai quali non serviva nemmeno dirle, le cose: Cosmi, Zenga, Mihajlovic. Io e Sinisa abbiamo anche litigato di brutto, ma durava trenta secondi, per lui avrei fatto qualsiasi cosa".