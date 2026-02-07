Juve, Yildiz rinnova: pronto l'annuncio contro la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Il vero colpo la Juventus lo piazza a mercato concluso. Blindato il gioiellino Kenan Yildiz, l'accordo per il rinnovo di contratto è stato raggiunto. I bianconeri vogliono tornare grandi e per farlo serve ripartire dai giocatori di talento. E al turco non manca di certo.
Yildiz firmerà un contratto fino al 2030, con ingaggio triplicato: da 1,7 a 6 milioni di euro fin da subito, mentre dall'anno prossimo diventeranno 7 milioni più bonus. In un colpo solo ha scavalcato tutti nella classifica per lo stipendio più alto, passando dal diciannovesimo posto al secondo (insieme a David), dietro solo a Vlahovic.
L'annuncio è pronto, sarà in grande stile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le celebrazioni inizieranno oggi e probabilmente proseguiranno anche domani ai margini della sfida contro la Lazio.