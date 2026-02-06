Calciomercato Lazio | Provstgaard resta a Roma: il piano per il futuro

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro della difesa della Lazio è in bilico. Le prossime saranno settimane di profonde riflessioni. La società dovrà decidere come agire: per trattenere i calciatori o per lasciarli andare nella speranza di ottenere il massimo dalle loro cessioni. L'unico giocatore intoccabile e sul quale verrà costruita la struttura della nuova difesa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Oliver Provstgaard. Arrivato poco più di un anno fa dal Velje, il difensore danese è stato apprezzato perfino da Sarri che a inizio stagione lo ha definito un calciatore potenzialmente da Premier League.

I NUMERI DI PROVSTGAARD CON LA LAZIO - Il classe 2003 in questa stagione sta crescendo con il lavoro del Comandante e alle spalle di punti di riferimento e leader come Alessio Romagnoli e Mario Gila. Nella sua avventura alla Lazio è sceso 2 volte in campo durante la gestione Baroni, mai da titolare, mentre molto più spazio lo ha trovato con Sarri. Partito titolare a inizio campionato per via delle due giornate di squalifica che Romagnoli doveva scontare, tornato in panchina ha fatto il suo ingresso in campo a partita in corso 8 volte, ritrovando la titolarità nell'ultima uscita contro il Genoa.

IL FUTURO DI PROVSTGAARD - In estate Provstgaard potrebbe attirare l'interesse di alcuni club, ma da Formello la volontà è quella di trattenerlo per garantirsi la permanenza dell'unico dei cinque centrali - oltre Gila - in grado di dare garanzie per un futuro roseo della difesa biancoceleste. La bravura della società, in questo senso, dovrà essere quella di affiancargli giocatori di spessore per non perdere in qualità e permettergli di continuare il suo percorso di crescita.