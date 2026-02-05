Juve, Yildiz verso la Lazio: la scelta di Spalletti contro l'Atalanta
05.02.2026 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Atalanta e Juve questa sera alle 21.00 si giocheranno un posto in semifinale di Coppa Italia. In vista della sfida il tecnico bianconero Spalletti ha diramato la lista dei convocati confermando il pieno recupero di Kenan Yildiz che già ieri era tornato a lavorare in gruppo con la squadra.
Come riporta TuttoJuve, l'attaccante è così a disposizione del mister dopo aver praticamente smaltito il sovraccarico ma partirà dalla panchina. Dovrebbe però esserci anche nella sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica 8 febbraio alle 20.45.